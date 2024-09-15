منتخب الووشو الوطني الإيراني يحرز لقب الوصافة في بطولة اسيا

اختتمت اليوم منافسات الموسم العاشر من بطولة الووشو الأسيوية في ماكاو، وتمكن المنتخب الايراني من احراز لقب الوصافة في هذه البطولة.

وفي الجدول النهائي لتوزيع الميداليات عن قسمي التاو لو (القتال الوهمي الكلاسيكي) والسان دا (القتال الحر) للرجال والسيدات. فازت الصين بالبطولة بحصولها على 18 ذهبية وفضية واحدة وثلاث برونزيات.

بينما فاز منتخب الووشو الوطني الإيراني بسبع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات وحصل على المركز الثاني في هذه البطولة.

وحصلت ماليزيا على المركز الثالث بثلاث ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات.

كما احتلت فيتنام وهونغ كونغ وماكاو وكازاخستان والهند واليابان المراكز من الرابع الى العاشر على التوالي.

وفي هذه المنافسات ، حصدت لاعبة الووشو الإيرانية "زهراء كياني" ذهبيتين عن القسم الفردي في البطولة الآسيوية للووشو.

لاعبو ولاعبات منتخب ايران الحائزين على الميداليات في هذه المنافسات ، هم:

الميدالية الذهبية: زهراء كياني (ذهبيتين)، محمد نصيري، محمد رضا ريكي، علي صحاري، شهربانو منصوريان، وياسمن باقرزادة.

الميدالية الفضية: امير حسين همتي، صديقة دريايي،سهيلة منصوريان.

الميدالية البرونزية: ثنائي السيدات (زهراء كياني وهليا اسديان)،محمد فر هادي،رضا عبد الهي،هليا اسديان،سوكند سينكايي.

انتهى**ر.م