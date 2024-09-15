السيد الحوثي معلقا على عملية القوات اليمنية اليوم : القادم أعظم على العدو "الإسرائيلي"

وقال السيد الحوثي، في خطاب بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأحد 15 أيلول/سبتمبر 2024 : عملياتنا مستمرّة طالما استمر الحصار والعدوان على غزة، والقادم أعظم على العدو الإسرائيلي، وعليه أنْ يتوقَّع المزيد من الضربات والعمليات النوعية المقبلة.

واضاف : قواتنا المسلحة تواصل استهداف الحركة الملاحية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد أعلن، اليوم الأحد، عن ضرب هدف عسكري صهيوني في جنوب "يافا" بفلسطين المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي جديد لم يُكْشَف عنه بعد.

وأوضح سريع، في بيان متلفز، أنّ “الصاروخ الباليستي الجديد نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدّي له”.

انتهى ** ح ع