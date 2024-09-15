١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85597496
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قیادي في حماس : الفلسطينيون يجب أن يحكموا قطاع غزة

١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٣٠ م
رمز الخبر: 85597496
قیادي في حماس : الفلسطينيون يجب أن يحكموا قطاع غزة

طهران / 15 أيلول / سبتمبر / إرنا - أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية -حماس، أسامة حمدان، بأنّ الحركة تريد حكماً فلسطينياً مشتركاً لقطاع غزة المحاصر والمدمر بعد انتهاء الحرب المستمرة مع "إسرائيل" منذ أكثر من أحد عشر شهراً.

وقال حمدان، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية من إسطنبول : اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينياً. ذهبنا إلى بكين، تفاوضنا كفلسطينيين، واتفقنا على أن تشكل حكومة وفاق وطني تدير الشؤون الفلسطينية في غزة؛ القطاع الذي تحكمه الحركة منذ عام 2007.

كما اتهم القيادي في حماس، "الولايات المتحدة الامريكية"، بعدم ممارسة ضغوط كافية على "إسرائيل" لوقف الحرب الدامية في قطاع غزة التي دخلت شهرها الثاني عشر.

واضاف حمدان : إنّ الإدارة الأميركية لا تمارس الضغط الكافي أو المناسب على الجانب الإسرائيلي، بل هي تحاول أن تبرر تملص الجانب الإسرائيلي من أي التزام.

انتهى ** ح ع 

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