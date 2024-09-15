١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٣١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85597536
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كتائب حزب الله العراقية تبارك العملية اليمنية التي استهدفت "يافا" المحتلة

١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٣١ م
رمز الخبر: 85597536
كتائب حزب الله العراقية تبارك العملية اليمنية التي استهدفت "يافا" المحتلة

طهران / 15 أيلول / سبتمبر / إرنا - باركت "كتائب حزب الله" العراقية، اليوم الأحد، العملية اليمنية التي استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني بصاروخ فرط صوتي.

وصرحت الكتائب في بيان لها اليوم : نبارك للأخوة في يمن الصمود والشجاعة تفوق تقنيات سلاحهم في استهداف عمق الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى، أن "عملية اليوم أدخلت الرعب في قلوب أكثر من مليوني صهيوني، وأثبتت الفشل الذريع للأمريكي بقواته المحتشدة وترسانات أسلحته".

وأكدت كتائب حزب الله العراقية، عبر بيانها على، أن "الصاروخ اليمني الذي اخترق أجواء العدو وهو في أقصى درجات الاستعداد وتحت حماية دول محور الشر، يكشف عن حجم مأزقهم في معركة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني".

انتهى ** ح ع 

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المصدر / سبأ

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