كتائب حزب الله العراقية تبارك العملية اليمنية التي استهدفت "يافا" المحتلة

وصرحت الكتائب في بيان لها اليوم : نبارك للأخوة في يمن الصمود والشجاعة تفوق تقنيات سلاحهم في استهداف عمق الكيان الصهيوني.

وأشارت إلى، أن "عملية اليوم أدخلت الرعب في قلوب أكثر من مليوني صهيوني، وأثبتت الفشل الذريع للأمريكي بقواته المحتشدة وترسانات أسلحته".

وأكدت كتائب حزب الله العراقية، عبر بيانها على، أن "الصاروخ اليمني الذي اخترق أجواء العدو وهو في أقصى درجات الاستعداد وتحت حماية دول محور الشر، يكشف عن حجم مأزقهم في معركة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني".

انتهى ** ح ع

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المصدر / سبأ