معاون وزير الخارجية يؤكد ضرورة التعامل المستديم بين 8 دول مطلة على الخليج الفارسي

جاء ذلك في تصريح لمعاون وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم الاحد بطهران، مع رؤساء البعثات التابعة للدول الاقليمية بمنطقة الخليج الفارسي.

واضاف : ان حكومة الجمهورية الاسلامية تولي اهمية خاصة لتوسيع العلاقات مع دول الجوار، لاسيما الدول المطلة على الخليج الفارسي، وقد وضعت الخطط الهادفة الى تعزيز العلاقات الثنائية بجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، واكثر من اي وقت مضى.

وفي اشارة لزيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الدكتور مسعود بزشكيان الى العراق، قال تخت روانجي : ان الحكومة الرابعة عشرة تؤكد على التعامل والتشاور المستديم بين 8 دول اقليمية في منطقة الخليج الفارسي.

وتابع : ان القرب الجغرافي والاواصر والقواسم المشتركة، تتيح الارضية المناسبة من اجل التشاور فيما بيننا، وبما يستدعي التعاون والتقارب المستديمين حيال القضايا التي تهم الجميع.

وحول فرص التعاون المتاحة بين ايران والدول المطلة على الخليج الفارسي، سلط معاون وزير الخارجية الضوء على التعاون الاقتصادي والترانزيت والبيئة والملاحة البحرية ومكافحة المخدرات وخفر السواحل؛ مؤكدا بان جميع الدول الاقليمية لديها رؤية مشتركة حيال هذه المجالات، كما اكد استعداد الجمهورية الاسلامية لتعزيز التعاون الثنائي عبر تبادل الزيارات والحوار مع تلك الدول.

وفي ختام الاجتماع، طرح عدد من رؤساء البعثات التابعة للدول المطلة على الخليج الفارسي بطهران، اراءهم حول القضايا المطروحة كما اكدوا ضرورة الحوار والتشاور بين الدول الاقليمية.

انتهى ** ح ع