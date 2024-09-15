لجان المقاومة الفلسطينية تبارك العملية الصاروخية للقوات اليمنية

وأعلنت اللجان في بيان لها، الاحد، أن "العملية اليمنية نعتبرها دليلا على أن يمن البطولة والعروبة يمتلك الإرادة العالية والقدرة الاستخباراتية لضرب الكيان الصهيوني في عقر داره".

واضاف البيان : وصول الصاروخ اليمني المبارك إلى مدينة يافا، والفشل الكبير لكل منظومات الحماية الصهيونية والأمريكية، رسالة إلى الجمهور الصهيوني بأن حكومة نتنياهو تأخذكم الى الهاوية.

وتوجهت لجان المقاومة في فلسطين عبر بيانها، بالتحية إلى "أبطال الجيش اليمني والشعب اليمني الشقيق بكل مكوناته ونشد على أياديهم الطاهرة المباركة"؛ داعية "كل مكونات الأمة الى الاقتداء بأبطال الجيش اليمني وقيادته الحكيمة الجريئة، وأن يكون النموذج اليمني في مجابهة قوى الطغيان والاستكبار العالمي ملهما لكل أبناء الأمة".

انتهى ** ح ع