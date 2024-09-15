١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85597620
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تعيين كاظم غريب آبادي نائبا لوزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية

١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ م
رمز الخبر: 85597620
تعيين كاظم غريب آبادي نائبا لوزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية

طهران / 15 ايلول/سبتمبر/ارنا- اصدر وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الاحد قرارا عيّن بموجبه كاظم غريب آبادي نائبا له للشؤون القانونية والدولية.

وشغل غريب آبادي سابقًا مناصب؛ نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون القانونية والدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في البلاد، وسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى هولندا والممثل الدائم لدى المنظمات الدولية في لاهاي، والسفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ومستشار وزير الخارجية للشؤون النووية وأمين لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي قرار آخر، عيّن وزير الخارجية، رضا نجفي النائب السابق لوزارة الخارجية في الشؤون القانونية والدولية بمنصب مستشار الوزير.

انتهى ** 2342

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