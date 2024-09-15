مسؤول يمني: سنستخدم أسلحة نوعية إضافية في الوقت المناسب

وفي تصريح للميادين ، حذّر شرف الدين الاحتلال الإسرائيلي، من أن "كل شيء متوقع"، مشدّداً على وجود "أسلحة نوعية إضافية سيتم استخدامها في الوقت المناسب".

وقال شرف الدين، إن القوات المسلحة اليمنية تطوّر قدراتها من واقع الميدان ومن خلال المواجهة المستمرة مع التحالف، مضيفاً أن اليمن استطاع أن يطوّر قدراته العسكرية في مجالات مختلفة، وأنّ صواريخه تصيب أهدافاً بحرية متحركة.

وأكد شرف الدين أنّ على الاحتلال الإسرائيلي، أن يدرك جدّية اليمن، في نصرة فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومته، والرد على العدوان عليه.

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