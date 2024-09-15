١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85597667
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مسؤول يمني: سنستخدم أسلحة نوعية إضافية في الوقت المناسب

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٢٤ ص
رمز الخبر: 85597667
مسؤول يمني: سنستخدم أسلحة نوعية إضافية في الوقت المناسب

طهران / 16 ايلول/سبتمبر/ارنا- أكّد وزير الإعلام في حكومة التغيير والبناء، هاشم شرف الدين، أن اليمن يستهدف قلب العدو في "تل أبيب"، مؤكّداً أن الاحتلال الإسرائيلي "ليس محصناً من أي استهداف يمني للأراضي المحتلة".

وفي تصريح للميادين ، حذّر شرف الدين الاحتلال الإسرائيلي، من أن "كل شيء متوقع"، مشدّداً على وجود "أسلحة نوعية إضافية سيتم استخدامها في الوقت المناسب".

وقال شرف الدين، إن القوات المسلحة اليمنية تطوّر قدراتها من واقع الميدان ومن خلال المواجهة المستمرة مع التحالف، مضيفاً أن اليمن استطاع أن يطوّر قدراته العسكرية في مجالات مختلفة، وأنّ صواريخه تصيب أهدافاً بحرية متحركة.

وأكد شرف الدين أنّ على الاحتلال الإسرائيلي، أن يدرك جدّية اليمن، في نصرة فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومته، والرد على العدوان عليه.

انتهى ** 2342

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