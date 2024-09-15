١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85597669
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بزشكيان: الهدف الأساس هو الوحدة والانسجام والوفاق في الأمة الإسلامية

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٢:٥٥ ص
رمز الخبر: 85597669
بزشكيان: الهدف الأساس هو الوحدة والانسجام والوفاق في الأمة الإسلامية

طهران / 16 ايلول/سبتمبر/ارنا- قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في شرحه لأهداف زيارته للعراق التي استغرقت ثلاثة أيام: هدفنا الاساس هو الوحدة والانسجام والوفاق في الأمة الإسلامية جمعاء.

وشرح الدكتور بزشكيان، في منشور باللغة الكردية مساء الأحد، في منصة التواصل الاجتماعي، أهداف زيارته إلى العراق التي استمرت ثلاثة أيام، وأعلن عن توقيع 14 اتفاقية للتعاون بين إيران والعراق.

وجاء في منشور الرئيس الايراني: إن الأهداف التي سعينا لتحقيقها خلال زيارتنا التي استمرت ثلاثة أيام إلى بلدنا الصديق والجار العراق، قامت بناء على الوحدة والوفاق والتضامن.

واضاف: تم خلال هذه الزيارة التوقيع على 14 اتفاقية للتعاون بين إيران والعراق.

وتابع: أولويتنا العاجلة هي التوصل إلى لغة ورؤية مشتركة في العلاقات الثنائية بين البلدين. عقدت اجتماعات جيدة في العراق، من شانها ان تؤدي إلى مزيد من التضامن والوفاق بين البلدين.

واكد: هدفنا الاساس هو الوحدة والانسجام والوفاق في الأمة الإسلامية جمعاء.

يذكر ان الرئيس الايراني قام اخيرا بزيارة إلى العراق على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في البلاد زار خلالها اقليم كردستان العراق ايضا.

انتهى ** 2342

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