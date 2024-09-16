11 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

وأوضح المركز في بيان يوم الأحد، أن عمليات المقاومة تضمنت تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط متفرقة بالضفة، وخروج مظاهرتين.

وأشار إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتونيا ودير أبو مشعل في مدينة رام الله.

وفي قلقيلية، شهدت بلدة عزون والحاجز الشمالي مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وأما في نابلس، فألقى مقاومون عبوة ناسفة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين، كما اندلعت مواجهات في بلدة مادما تخللها إلقاء حجارة تجاه القوات.

في حين خرجت مظاهرة في جبل صبيح تنديدًا بجرائم الاحتلال والمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، في بلدتي قراوة بني حسان بسلفيت والطبقة بالخليل.

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