١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85597710
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11 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٧:٥٦ ص
رمز الخبر: 85597710
11 عملًا مقاومًا في الضفة خلال 24 ساعة

طهران / 16 ايلول/سبتمبر/ارنا- وثق مركز معلومات فلسطين "معطي"، 11 عملًا مقاومًا ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الصفة الغربية المحتلة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان يوم الأحد، أن عمليات المقاومة تضمنت تفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط متفرقة بالضفة، وخروج مظاهرتين.

وأشار إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتونيا ودير أبو مشعل في مدينة رام الله.

وفي قلقيلية، شهدت بلدة عزون والحاجز الشمالي مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وأما في نابلس، فألقى مقاومون عبوة ناسفة تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم العين، كما اندلعت مواجهات في بلدة مادما تخللها إلقاء حجارة تجاه القوات.

في حين خرجت مظاهرة في جبل صبيح تنديدًا بجرائم الاحتلال والمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال، في بلدتي قراوة بني حسان بسلفيت والطبقة بالخليل.

انتهى ** 2342

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