اليمن: استهدفنا قلب الاحتلال في "تل أبيب"

وحذر شرف الدين الاحتلال، من أن كل شيء متوقع، مشدداً على وجود أسلحة نوعية إضافية سيتم استخدامها في الوقت المناسب.

وقال شرف الدين، إن القوات المسلحة اليمنية تطور قدراتها من واقع الميدان ومن خلال المواجهة المستمرة مع التحالف، مضيفاً أن اليمن استطاع أن يطور قدراته العسكرية في مجالات مختلفة وصواريخه تصيب أهدافاً بحرية متحركة.

وشدد على أن يدرك الاحتلال "الإسرائيلي"، جدية اليمن، في نصرة فلسطين والشعب الفلسطيني ومقاومته، والرد على العدوان عليه.

وكشف أن إطلاق الصاروخ البالستي فرط الصوتي الجديد، جاء بعد ساعات من كلام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تصعيده للحرب مع لبنان، وأكد أن اليمن "لا يقبل بتجزئة المعركة"، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع محور المقاومة، حيث نخوض المعركة في إطار من التعاون والتنسيق الدائمين.

ولفت إلى أن اليمن، يعيش حالةً من الحرية والكرامة والعزة، وأنّه أصبح اليوم الصوت الأعلى في المواجه للإمبريالية.

وتوعد الاحتلال بالمزيد من العمليات العسكرية، وجدد تأكيد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، في كلمته اليوم، عندما قال إن القادم أعظم.

وكان قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أكد في كلمة له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية مستمرة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة، وأنّ الموقف اليمني ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال، مشدداً على ثبات الشعب اليمني على موقفه المبدئي في مواجهة الطاغوت والاستكبار.

كما شدد على نجاح عمليات القوات المسلحة اليمنية البحرية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والأميركي والبريطاني، مؤكداً أنها في غاية التأثير، لافتاً إلى أنّ القادم أعظم بإذن الله.

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