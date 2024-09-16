"حماس" تعلق على تجنيد الاحتلال للاجئين أفارقة للقتال في غزة

وقالت الحركة في بيان لها، إن هذا "تأكيد على عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها هذا الكيان المارق، وانتهاكه لأبسط قواعد حقوق الإنسان، باستغلال حاجة المهاجرين وطالبي اللجوء، للزج بهم في المعارك، ومحاولة تعويض النزف الكبير في عديد جيشه بفعل تصدي مقاومي شعبنا البواسل في قطاع غزة".



وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بإدانة هذه الجريمة التي تعبر عن سلوك عصابات عنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال المجرمين على انتهاكاتهم الجسيمة لقوانين الحروب وللقانون الدولي والإنساني.



وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت، أن جيش الاحتلال قام بتجنيد أفارقة كمرتزقة، للقتال في قطاع غزة.



وذكرت الصحيفة أن الجيش ابتز طالبي اللجوء الأفارقة في "إسرائيل" بالقتال في قطاع غزة، مقابل الحصول على إقامات دائمة، وتصويب أوضاعهم المخالفة.



وأشارت الصحيفة إلى أنها وقفت على أدلة مؤكدة حول هذا الأمر، متابعة أن ما قام به جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تم بمشورة قانونية، مضيفة أن الجانب القيمي لهذا الأمر لم تتم مناقشته على الإطلاق.

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