مؤتمر "السلام العادل؛ الحوار العالمي المشترك" الدولي سيعقد في طهران

إن المنتدى العالمي للسلام الاسلامي انسجاماً مع رسالته (تبيين خطاب السلام العادل في العالم)، وعلى أساس العدالة وكرامة الإنسان في العالم، قام منذ تأسيسه بالعديد من الأنشطة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وقد نفذت في هذا المجال برامج مهمة وهي مدرجة على جدول أعماله.

وبمناسبة يوم "السلام العالمي"، ووفقاً للخطط السنوية، يعقد المؤتمر الدولي للسلام العادل؛ الحوار العالمي المشترك" في طهران بهدف التعرف على التحديات التي تواجه السلام والعدالة وتقديم الحلول لتحقيق السلام العادل.

وأعرب الامين العام للمنتدى داود عامري عن أمله في أن يسهم مثل هذه الإجراءات التي تقيم بتوافق النخب الداخلية والخارجية، في رسم خارطة طريق مناسبة لإحلال السلام العادل في العالم.

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