حزب الله يشيد بإطلاق الصاروخ اليمني

وأشاد حزب الله اللبناني بـ"الهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوة ‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية"، معتبرا أنه "حقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن ‏هذا الكيان الموقت وضعفه على كل المستويات".

ولفت في بيان، إلى أن "القرار الشجاع الذي اتخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز رداً على العدوان، هو تعبير حقيقي عن ‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كل الجبهات بمواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني ‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‏والاجرامية".

انتهی**1426