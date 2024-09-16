حزب الله يشيد بإطلاق الصاروخ اليمني

وأشاد حزب الله اللبناني بـ"الهجوم الصاروخي النوعي على الكيان الصهيوني الذي نفذته القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية"، معتبرا أنه "حقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة وكشف وهن هذا الكيان الموقت وضعفه على كل المستويات".
ولفت في بيان، إلى أن "القرار الشجاع الذي اتخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز رداً على العدوان، هو تعبير حقيقي عن الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كل الجبهات بمواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية والاجرامية".
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