١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85598050
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حماس تنفي قبولها بقاء قوات الاحتلال في محور "فيلادلفيا"

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٦ م
رمز الخبر: 85598050
حماس تنفي قبولها بقاء قوات الاحتلال في محور "فيلادلفيا"

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- قال مصدر قيادي خاص في المقاومة الفلسطينية: إن حماس تنفي بشدة ما ينشر حول قبولها بقاء قوات الاحتلال في محور "فيلادلفيا".

وأضاف المصدر القيادي الخاص للميادين: إن حماس تصر على انسحاب قوات الاحتلال من محور "فيلادلفيا" قبل نهاية المرحلة الأولى.

وفي وقت سابق أعلن مصدر قيادي خاص في المقاومة الإسلامية للميادين، عن عقد اجتماع ثلاثي بين الوسيطين القطري والمصري وحركة حماس للبحث في إيجاد مخرجات لأزمة المفاوضات.

وقال المصدر القيادي إن حماس شددت على موقفها بضرورة التمسك بورقة الـ2 تموز.

وتابع المصدر: إن الوسطاء طلبوا إجراء بعض التعديلات الطفيفة خاصة فيما يتعلق بقضيتي الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعايير الإفراج عن الأسرى.

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