حماس تنفي قبولها بقاء قوات الاحتلال في محور "فيلادلفيا"

وأضاف المصدر القيادي الخاص للميادين: إن حماس تصر على انسحاب قوات الاحتلال من محور "فيلادلفيا" قبل نهاية المرحلة الأولى.

وفي وقت سابق أعلن مصدر قيادي خاص في المقاومة الإسلامية للميادين، عن عقد اجتماع ثلاثي بين الوسيطين القطري والمصري وحركة حماس للبحث في إيجاد مخرجات لأزمة المفاوضات.

وقال المصدر القيادي إن حماس شددت على موقفها بضرورة التمسك بورقة الـ2 تموز.

وتابع المصدر: إن الوسطاء طلبوا إجراء بعض التعديلات الطفيفة خاصة فيما يتعلق بقضيتي الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعايير الإفراج عن الأسرى.

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