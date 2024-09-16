الحزب القومي الاجتماعي يبارك عملية استهداف مدينة "يافا" المحتلة

واعتبر الحزب في بيان له أن القوات المسلحة اليمنية حذفت اليوم بهذه العملية اسم "تل أبيب" وثبتت الاسم الحقيقي لمدينة يافا الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة أعادت إلى الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الأمل بإمكانية استعادة كل الأراضي المحتلة.

وجدد الحزب القومي الإجتماعي، دعمه وتأييده المطلق لكل الخيارات التي سيتخذها قائد الثورة اليمنية السيد "عبدالملك بدرالدين الحوثي"، والمجلس السياسي الأعلى في اليمن لإعادة الحق الفلسطيني واليمني والعربي لأصحابه، مؤكدا وقوفه على الدوام مع الشعب الفلسطيني ومع كل قضايا الأمة العربية والإسلامية.

انتهى**3276