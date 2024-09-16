١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٤ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85598118
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الحزب القومي الاجتماعي يبارك عملية استهداف مدينة "يافا" المحتلة

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٤ م
رمز الخبر: 85598118
الحزب القومي الاجتماعي يبارك عملية استهداف مدينة "يافا" المحتلة

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- بارك الحزب القومي الاجتماعي، نجاح العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بطائرة مسيرة ضد هدفا حساسا في مدينة "يافا" المحتلة التي يطلق عليها كيان العدو تل أبيب ‏المحمية بكل الأساطيل والطائرات الأمريكية والغربية.

واعتبر الحزب في بيان له أن القوات المسلحة اليمنية حذفت اليوم بهذه العملية اسم "تل أبيب" وثبتت الاسم الحقيقي لمدينة يافا الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة أعادت إلى الأمة العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الأمل بإمكانية استعادة كل الأراضي المحتلة.

وجدد الحزب القومي الإجتماعي، دعمه وتأييده المطلق لكل الخيارات التي سيتخذها قائد الثورة اليمنية السيد "عبدالملك بدرالدين الحوثي"، والمجلس السياسي الأعلى في اليمن لإعادة الحق الفلسطيني واليمني والعربي لأصحابه، مؤكدا وقوفه على الدوام مع الشعب الفلسطيني ومع كل قضايا الأمة العربية والإسلامية.

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