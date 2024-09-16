قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من علماء أهل السنة

واجتمع الیوم الإثنین، جمع من علماء وکبار أهل السنة في ایران، مع قائد الثورة الإسلامية بمناسبة بدء اسبوع الوحدة الإسلامية..
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طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، الیوم الأثنین، جمعا من علماء وکبار أهل السنة في ايران بمناسبة اسبوع الوحدة الإسلامية.
واجتمع الیوم الإثنین، جمع من علماء وکبار أهل السنة في ایران، مع قائد الثورة الإسلامية بمناسبة بدء اسبوع الوحدة الإسلامية..
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