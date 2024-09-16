١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85598179
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قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من علماء أهل السنة

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٦ م
رمز الخبر: 85598179
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل جمعا من علماء أهل السنة

طهران/16 أيلول/سبتمبر/إرنا- استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، الیوم الأثنین، جمعا من علماء وکبار أهل السنة في ايران بمناسبة اسبوع الوحدة الإسلامية.

واجتمع الیوم الإثنین، جمع من علماء وکبار أهل السنة في ایران، مع قائد الثورة الإسلامية بمناسبة بدء اسبوع الوحدة الإسلامية..

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