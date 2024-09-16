بيان القوات المسلحة اليمنية حول إسقاط طائرة أمريكية متطورة في ذمار

وأوضحت القوات المسلحة في بيان ، أنها وضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا الطوفان الأقصى وانتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، تواصل تصديها للعدوان الأمريكي البريطاني وتحركاته العسكرية المعادية حيث نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 في أجواء محافظة ذمار حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع.

وأشار البيان إلى أن هذه الطائرة هي الثالثة التي تسقطها الدفاعات الجوية من هذا النوع خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع التي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تأدية واجباتها الجهادية وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية في البر والبحر وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا عند وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

انتهى**3276