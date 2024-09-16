وزير الاقتصاد والمالية: الحكومة الإيرانية تؤكد على تنفيذ الممر الشمالي الجنوبي

وفي لقائه مع المساعد الخاص للرئيس الروسي "إيجور ليفيتين"، قال همتي: نتوقع من روسيا أن تدعم جدياً مشروع الممر بين الشمال والجنوب.

وأكد: ان إيران تدعم استثمار الدول الأخرى في هذا الاتجاه وهي مستعدة لتسهيل مشاركة الدول الأخرى في هذا المشروع من خلال تقديم حوافز استثمارية خاصة.

وقال همتي: نأمل أن نرى توسع الاستثمارات الروسية في إيران، خاصة في مشاريع النفط والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.

بدوره أعلن ليفيتين عن تخصيص الأموال لتنفيذ مشروع رشت إلى أستارا من قبل رئيس هذا البلد وقال: تبلغ كمية البضائع التي يمكن نقلها من موقع هذا المشروع أكثر من 15 مليون طن ويمكن استغلالها حتى 30 و50 مليون طن.

كما أعلن عن الأمر الخاص لرئيس الاتحاد الروسي بتنفيذ مشروع الممر بين الشمال-الجنوب في أقرب وقت ممكن، وقال: بموجب الأمر، بدأ تنفيذ هذا المشروع ويقوم بنك روسيا "VTB" بتنفيذه.

وقال: حالياً تم الانتهاء من الجزء الأول من مشروع هذا الممر، ونحتاج إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتنفيذ خطواته الاخرى.

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