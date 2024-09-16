لاقامة نظام عالمي عادل.. يجب الحفاظ على سلامة المراسلين في ساحات الحرب ومكافحة الاخبار المفبركة

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع ممثلي وسائل الاعلام التابعة لاعضاء مجموعة الـ بريكس الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو منذ يوم السبت الماضي وعلى مدى 3 ايام ليختتم اليوم الاثنين.

وافاد مراسل ارنا من موقع الحدث، بان الاجتماع هذا استعرض خلال فعالياته، قضايا عديدة ذات الصلة بالنشاط الاعلامي للدول الاعضاء في هذا التكتل، بما في ذلك دور مجموعة الـ بريكس في تعزيز الاستقرار والتعاون تحت رعاية نظام متعدد القطبية، والتطوير التقني على امتداد المسيرة الاعلامية لهذه البلدان.

واكد المشاركون في البيان الختامي لاجتماع موسكو، على ضرورة توظيف وسائل الاعلام التابعة لدول البريكس في سياق ارساء النظام العالمي الجديد، وذلك بناء على القانون الدولي ومبادئ العدل والمواساة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحفاظ على الامن الجماعي الذي لا يقبل بالتجزئة.

كما تعهد المشاركون في بيانهم الختامي، على توظيف وسائل اعلامهم للقيام بتغطيات شاملة حول التعامل في اطار مجموعة الـ بريكس وبريكس بلس، وبما يشمل المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية ذات الاهتمام المشترك.

علما ان اجتماع بريكس الاعلامي عقد، يوم السبت 14 ايلول / سبتمبر الجاري، بمشاركة ممثلي وسائل الاعلام الايرانية وسائر الدول الاعضاء في هذا التكتل؛ باستضافة العاصمة الروسية موسكو.

وكان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو "كاظم جلالي" من بين الشخصيات التي شاركت في حفل افتتاح هذا الملتقى؛ مضافا الى ممثلين عن وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) باعتبارها الرئيس الدوري لمنظمة وكالات الانباء الاوراسية (افانا)، وعدد اخر من وكالات انباء ايرانية بما فيها وكالة مهر للانباء وصحيفة طهران تايمز.

انتهى ** ح ع