رئيس الجمهورية: لم نزود اليمن بصواريخ

واضاف رئيس الجمهورية وهو يرد في مؤتمره الصحفي على سؤال لشبكة "الجزيرة" ان يكون اليمنيون قد اكتسبوا قوة المقاومة، فهذا لم يحصل خلال يوم واحد او اسبوع واحد او سنة واحدة. ان اكتساب هذه التكنولوجيا غير ممكن خلال سنة واحدة من الحرب. ان لدينا رؤية مشتركة ونحتج على اسرائيل التي تنفذ الابادة الجماعية.

وتابع ان اسرائيل ترتكب على مرأى ومسمع العالم، الابادة الجمناعية ولا احد يحتج. ان كان الغرب قلقا ازاء امن اسرائيل، فلم لا يقلق على غزة وفلسطين. ان العالم لا يجب أن يسمح لمجموعة مسنودة بالقوى الكبرى، بابادة الناس الابرياء ومن ثم يقلق من ان ايران ترسل الصواريخ.