١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٥٠ م
رمز الخبر: 85598531
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية: لم نزود اليمن بصواريخ

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٥٠ م
رمز الخبر: 85598531
رئيس الجمهورية: لم نزود اليمن بصواريخ

طهران/ 16 ايلول/سبتمبر/ارنا – اكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان اليوم الاثنين ان الغرب يعرف ان ايران غير قادرة اصلا على ارسال الصواريخ الى اليمن، فلدينا قوة صاروخية لكننا لا نزود اليمن بالصواريخ. ان اليمن حصل قبل الحرب على تكنولوجيا تصنيع الصواريخ وانتاجها.

واضاف رئيس الجمهورية وهو يرد في مؤتمره الصحفي على سؤال لشبكة "الجزيرة" ان يكون اليمنيون قد اكتسبوا قوة المقاومة، فهذا لم يحصل خلال يوم واحد او اسبوع واحد او سنة واحدة. ان اكتساب هذه التكنولوجيا غير ممكن خلال سنة واحدة من الحرب. ان لدينا رؤية مشتركة ونحتج على اسرائيل التي تنفذ الابادة الجماعية.

وتابع ان اسرائيل ترتكب على مرأى ومسمع العالم، الابادة الجمناعية ولا احد يحتج. ان كان الغرب قلقا ازاء  امن اسرائيل، فلم لا يقلق على غزة وفلسطين. ان  العالم لا يجب أن يسمح لمجموعة مسنودة بالقوى الكبرى، بابادة الناس الابرياء ومن ثم يقلق من ان ايران ترسل الصواريخ.

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journalistکاظم شماعییان

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