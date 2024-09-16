رئيس الجمهورية: لسنا بصدد اقتناء السلاح الذري

واضاف الرئيس بزشكيان في مؤتمره الصحفي اليوم وهو يرد على سؤال لمراسل "فرانس 24" انه يجب ان هناك تعاملا فيما بيننا. ان الذي لا يريد ان يكون هناك تعامل هم القوى العالمية. لسنا بصدد اقتناء السلاح الذري، بل هم الذين يطلقون التهديدات ضدنا.

واكد انه يجب أن نملك القوة في مقابل القوة لكي نستطيع البقاء. اننا بحاجة الى قوة دفاعية من اجل الحفاظ على امن الشعب والبلاد، لم نكن نحن البادئين اطلاقا باي حرب على مدى الأعوام الـ 200 الاخيرة. لن نفقد قوتنا الدفاعية التي تؤهلنا للدفاع عن شعبنا، إلا اذا تم نزع سلاح الجميع.

ومضى يقول انه قال منذ اليوم الاول انه يجب ان تكون وحدة بين الجميع، والا يكون هناك خلافات، وان نتحلى بالعدالة، وقال الكلام ذاته تجاه الجيران، ونريد الحوار ولا نخوض صراعا مع اي دولة.