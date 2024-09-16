ايران وتونس تؤكدان على توسيع العلاقات بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السفير مير حسينيان مع الوزير التونسي الجديد، اليوم الاثنين؛ حيث تبادل الجانبان التهاني لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما هنأ السفير الايراني بانتخاب "النفطي" وزيرا للخارجية في تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة، وسلمه بالمناسبة رسالة خطية من وزير خارجية الجمهورية الاسلامية "السيد عباس عراقجي"؛ مما لقي ترحيبا وثناء كثيرا من قبل نظيره التونسي، مؤكدا على رغبته في توسيع التعامل بين الجانبين.

ونوه السفير ميرحسينيان، الى اللقاء الذي جرى بين الرئيس الايراني الشهيد "اية الله رئيسي"، ورئيس جمهورية تونس "قيس بن سعيد" في الجزائر، وايضا مشاركة الاخير في مراسم تشييع جثمان الرئيس الشهيد وايضا لقائه مع قائد الثورة الاسلامية

"الامام الخامنئي"؛ واصفا ذلك انفراجة جيدة على صعيد العلاقات الثنائية، ومنوها الى ضرورة الغاء التاشيرات في سياق توسيع التعاون بين البلدين.

وافادت ارنا، انه تم في هذا اللقاء توجيه دعوة الى وزير الخارجية التونسي لزيارة طهران.

انتهى ** ح ع