رئيس الجمهورية: روسيا تقيم معنا علاقات استراتيجية

واضاف بزشكيان في مؤتمره الصحفي في معرض رده على سؤال لمراسل "روسيا اليوم" حول زيارته لموسكو ومشاركته في مؤتمر قمة دول بريكس وتطوير العلاقات مع روسيا: قال ان تواصلنا مع روسيا والصين والبلدان التي دعمت شعبنا ابان فرض العقوبات الغادرة، جيد جدا وسنواصل هذا التعاون بقوة.

ومضى يقول انه ان اجرينا حوارا وسلاما وتعاونا مع العالم، فلن ننسى اصدقاءنا.

واعرب عن ثقته بانه ان اجرينا تعاملا مع دول بريكس والمنطقة، فان العقوبات الغادرة التي فرضت علينا، لن يكون لها وقع حينها.

واكد: اننا لا نود ان تكون لدينا خلافات مع الاخرين، وان نقطع العلاقات، لكننا لا نحب ايضا ان يتحدث احد معنا بعنجهية واستئساد ولن نرضخ للغطرسة.