١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85598597
T T
٠ Persons

سمات

الرئيس السوري يبحث مع شويغو ملفات ذات صلة بالأمن الدولي والإقليمي والعلاقات الثنائية

١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85598597
الرئيس السوري يبحث مع شويغو ملفات ذات صلة بالأمن الدولي والإقليمي والعلاقات الثنائية

طهران/16 أیلول/سبتمبر/ارنا-استقبل الرئيس السوري بشار الأسد"سكرتير مجلس أمن الاتحاد الروسي "سيرغي شويغو"؛ في دمشق اليوم الاثنين.

واستعرض الأسد في لقائه شويغو، مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي، وكذلك العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين.

انتهی**2054

____________________

المصدر/ سانا

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .