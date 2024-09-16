الرئيس السوري يبحث مع شويغو ملفات ذات صلة بالأمن الدولي والإقليمي والعلاقات الثنائية

واستعرض الأسد في لقائه شويغو، مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي، وكذلك العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين.

انتهی**2054

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المصدر/ سانا