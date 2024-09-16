بزشكيان: الغرب غير ملتزم باطره في المحادثات النووية

واكد بزشكيان في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين اننا لا نقبل بان يتعاملوا معنا بعنجهية. لا يمكن ان نقبل ان يزودوا اسرائيل بانواع الاسلاحة ومتى ما تحدثنا، يقولون سنضربكم. لا يجب ان يرتكبوا هكذا حماقة، نحن نضرب ايضا.

وردا على سؤال قناة "العالم" الاخبارية عن سياسة ايران بشان العلاقات مع مصر قال الرئيس بزشكيان اننا فيما يخص البلد الصديق والشقيق مصر، فاننا نجري في اول فرصة تواصلا وحوارا مع المسؤولين والوزراء ورئيس الجمهورية.

واكد اننا نرحب بالعلاقات مع البلد الصديق والشقيق مصر.

وفيما يخص تنظيم الرعايا الافغان المقيمين في ايران، قال ان ثلاث جلسات عقدت في مجلس الامن في ايران، وان بعض هؤلاء شرعيين والبعض الاخر دخلوا بصورة غير قانونية، اذ ان التعاطي معهم يختلف. اننا اخوة لكن يجب مراعاة الاطر بين الحكومات. يجب كتابة اطار قانوني بين الدول. مشيرا الى اننا نقوم باعادة الرعايا غير الشرعيين بصورة محترمة.

وردا على سؤال لمراسل "فلسطين اليوم" حول الاجراءات الايرانية لوقف عدوان الكيان الصهيوني قال رئيس الجمهورية لقد عقدنا اجتماعا مع الاخوة المسلمين في هذا الخصوص كما اجرينا محادثات مع رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء بالدول الاوروبية، اذ وعدوا بان يتم حل القضية هذا الاسبوع، لكنهم يطيلون امد القضية في الحقيقة.

واضاف ان اسرائيل ما تزال مستمرة في ارتكاب الابادة الجماعية قائلا ان المسلمين يجب ان يتحدوا وان يوجهوا "إنذارا" الى هؤلاء. ان الاعلام الغربي يتلاعب بافكار الناس، انهم يدعون الى السلام في الظاهر لكنهم يزودون اسرائيل بالسلاح اساسا!

واوضح انها حرب المتغطرسين ومرتكبي الابادة الجماعية، انهم يتمشدقون بحقوق الانسان لكنهم يقتلون ويدمرون ببساطة.

وردا على سؤال لوكالة "اسوشيتدبرس" حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة قال اننا قلنا مرارا وتكرارا اننا لسنا بصدد الحصول على السلاح النووي، اننا نعمل على تلبية احتياجاتنا العلمية والتكنيكية، كنا ملتزمين باطار الاتفاق النووي ونسعى للحفاظ على هذا الاطار.

واضاف رئيس الجمهورية ان الغرب ومع تمزيقه للاتفاق النووي، دفعنا للقيام بعمل لا نريده قائلا انهم اذا لم يواصلوا فلن نستمر نحن أيضا. ليلتزموا بالنص الذي تمت صياغته، وننفذ نحن التزاماتنا.

وردا على سؤال حول "رسالتكم الصريحة والواضحة لامريكا تظهر جهوزيتكم للتعاون الدولي" قال الرئيس بزشكيان: عليهم ان يحترموا حقوق شعبنا، والا يتآمروا ضد بلادنا.