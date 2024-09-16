رئيس الجمهورية: لم نرسل اي سلاح الى روسيا منذ ان توليت الرئاسة

وردا على سؤال لمراسل "ني كي يابان" اليابانية حول العقوبات الغربية الاخيرة على ايران بذريعة ارسال ايران صواريخ الى روسيا قال ان ايران وروسيا يجريان تبادلا وتعاونا معا، انهم فرضوا عقوبات علينا لكن روسيا ساعدتنا. لدينا ارتباط مع روسيا، ولم يكن هناك منع يحول دول ذلك.

واضاف: اننا نقول تعالوا نعقد سلاما، لكنهم يفرضون عقوبات، وخلال محادثاتنا، فاننا نبذل قصارى جهدنا في المنطقة لكي نرسي سلاما وان السلام هو الذي يتيح للدول اقامة التواصل فيما بينها، لا نريد حربا او تعزيز حربا في المنطقة، بل هم من يفعل ذلك.

وتابع ان لدينا تواصلا مع روسيا وسيكون ايضا، لكن رؤيتنا بشان جميع الحروب هي أن الجميع يجب ان يحفظوا اطرهم، واي دولة لا يجب ان تعتدي على دولة أخرى، لكن لماذا قامت روسيا بذلك، اسالوا الاوروبيين لماذا يريد الناتو توسيع حدوده؟ انهم ينكثون العهود، والان يقولون لروسيا انت من نكث العهد.

واوضح اننا نرحب بجهود اليابان للوساطة وباي محاولة في العالم لاحلال الاستقرار.

واكد بزشكيان ان الغرب هو الذي يصنع القنبلة الذرية، وادوات ومعدات تفتك بالبشرية، انهم ينتجون هذه ومن ثم يقولون لماذا تنتجون انتم؟ طيب ماذا يجب أن نفعل؟ هل نترككم تقتلوننا.