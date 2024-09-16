غروسي: سأزور طهران قريبًا

وكتب غروسي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) مساء الاثنين: اتفقنا مع محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أهمية الحفاظ على التفاعل بين الجانبين.

وأضاف: سازور طهران قريبا لعقد اجتماعات سياسية وفنية مهمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر العام الـ68 لوكالة الطاقة الذرية في فيينا.

ويعد المؤتمر العام، الذي يستمر حتى الجمعة، أحدى الهيئات الرئيسية لتخطيط السياسات في الوكالة، التي تتكون من جميع الدول الأعضاء.

ويعقد هذا المؤتمر كل عام في شهر ايلول /سبتمبر من كل عام في مقر الوكالة بفيينا، ويناقش فيه ممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء بعض القضايا ذات الصلة.

ويتراس محمد اسلامي الوفد الايراني ، حيث ألقى كلمة في المؤتمر قبل ساعات قليلة.

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