إسلامي: اللقاء مع مدير عام الوكالة الذرية خطوة إلى الأمام

وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اليوم الإثنين، انه بالتزامن مع اليوم الأول للمؤتمر العام السنوي الـ 68 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التقينا وتباحثنا مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، في فيينا.

وعن اللقاء قال: تباحثنا خلال اللقاء عن الوضع الحالي بيننا واعلنا للسيد غروسي أننا نسعى بجدية إلى تطوير الصناعة النووية الإيرانية، في إطار ضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدعم من الوكالة بالطبع.

وأضاف إسلامي: تم في هذا اللقاء اقتراح أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من استغلال الفرص والقدرات التي توفرها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقطب إقليمي، وقد لاقى هذا الموضوع ترحيبا وتشجيعا من قبل المدير العام للوكالة.

وقال نائب رئيس الجمهورية: كما تقرر في هذا الاجتماع التحرك بشأن القضايا النووية المطروحة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، من خلال وضع الخطط ومواصلة الزيارات والحوار البناء بما يحقق مصالح إيران ويحل القضايا المتبقية.

وقيم اسلامي هذا اللقاء بانه كان ايجابيا واضاف: إن سير المحادثات في اللقاء مع المدير العام للوكالة كان جيدا، وفي رأيي أن هذا اللقاء يشكل خطوة إلى الأمام.

واضاف: كانت أهم رسالة من هذا اللقاء أن يعلم العالم أن علاقة إيران بالوكالة مستمرة بشكل مستقر ولن تتضرر هذه العملية تحت أي ظرف من الظروف بعمليات الضغط النفسي والابتزاز، وسنتابع العملية بالشكل الذي يوفر مصالح إيران.

كما نشر رافائيل غروسي رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي X وكتب: اتفقنا مع محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أهمية الحفاظ على التفاعل بين الجانبين.

كما أعلن مدير عام الوكالة أنه سيزور طهران قريبا لعقد اجتماعات سياسية وفنية مهمة.

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