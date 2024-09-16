فوز استقلال طهران وخسارة برسبوليس في دوري ابطال آسيا للنخبة

ففي المباراة التي جرت مساء الاثنين في طهران تمكن استقلال طهران من الفوز على الغرافة القطري بنتيجة 3-0 .

سجل اهداف استقلال كل من عبدالله يوسف (4) بالخطا في مرمى فريقه ورامين رضائيان (78) وآرش رضاوند (89).

وفي مباراة اخرى جرت مساء الاثنين ايضا خسر برسبوليس امام مضيفه الاهلي السعودي في جدة بهدف وحيد سجله فرانك كيسيه (2).

وكان حكم المباراة قد احتسب ركلة جزاء لبرسبوليس في الدقيقة 38 اثر تعرض اورونوف لعرقلة داخل منطقة الجزاء الا ان الحكم الغى الركلة بعد الرجوع للفار.

كما انقذ حارس برسبوليس الكسيس قندوز فريقه ببراعة من هدف ثان اثر تصديه لركلة جزاء نفذها مواطنه لاعب الاهلي رياض محرز في الدقيقة 58 من اللقاء.

انتهى ** 2342