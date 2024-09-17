١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85598816
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محادثات ايرانية روسية حول الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية

١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٣:٥٢ ص
رمز الخبر: 85598816
محادثات ايرانية روسية حول الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية

طهران / 17 ايلول/سبتمبر/ارنا- أجرى نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" محادثات مع رئيس شركة "روس أتم" الحكومية الروسية "ألكسي ليخاتشوف" تمحورت حول التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية السلمية ومنها موضوع الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية جنوب ايران.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى في مقر ممثلية ايران الدائمة في المنظمات الدولية، وحضره السفيران الايراني والروسي في النمسا ومساعدا رئيسي منظمتي الطاقة النووية في ايران وروسيا، تباحث الجانبان حول القضايا المتعلقة بالتعاون النووي السلمي بين البلدين ومنها الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية، والجدول الزمني لعملية التعاون المتفق عليه بين البلدين.

ويزور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية فيينا للمشاركة في المؤتمر العام الـ 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين يومي 16 و20 ايلول/سبتمبر 2024 .

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