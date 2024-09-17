محادثات ايرانية روسية حول الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية

وخلال هذا اللقاء الذي جرى في مقر ممثلية ايران الدائمة في المنظمات الدولية، وحضره السفيران الايراني والروسي في النمسا ومساعدا رئيسي منظمتي الطاقة النووية في ايران وروسيا، تباحث الجانبان حول القضايا المتعلقة بالتعاون النووي السلمي بين البلدين ومنها الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية، والجدول الزمني لعملية التعاون المتفق عليه بين البلدين.

ويزور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية فيينا للمشاركة في المؤتمر العام الـ 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين يومي 16 و20 ايلول/سبتمبر 2024 .

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