حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال بالمسيّرات والصواريخ

وقصف حزب الله ثكنة "راموت نفتالي" الإسرائيلية بصليةٍ ‏من صواريخ "الكاتيوشا"، مُشدّداً على أنّ ذلك يأتي رداً على ‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي بليدا ‏وكفرشوبا.

واستهدف حزب الله، رداً على ‏اعتداءات الاحتلال على بلدة حولا الجنوبية، موقع "راميم" العسكري الإسرائيلي، بصليةٍ من صواريخ ‏"الكاتيوشا" أيضاً.‏

وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقعي "رويسات ‏العلم"، بالأسلحة الرشاشة، وموقع "السماقة" بالأسلحة الصاروخية، وأصابهما إصابةً مباشرةً.

كما استهدفوا، في عمليةٍ منفصلة، انتشاراً لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "متات" بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وزفّت المقاومة المجاهد محمد إبراهيم ياسين، "مجاهد"، من بلدة حولا في جنوبي لبنان، شهيداً "على طريق القدس".

انتهى ** 2342