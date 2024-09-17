حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال بالمسيّرات والصواريخ

وقصف حزب الله ثكنة "راموت نفتالي" الإسرائيلية بصليةٍ من صواريخ "الكاتيوشا"، مُشدّداً على أنّ ذلك يأتي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدتي بليدا وكفرشوبا.
واستهدف حزب الله، رداً على اعتداءات الاحتلال على بلدة حولا الجنوبية، موقع "راميم" العسكري الإسرائيلي، بصليةٍ من صواريخ "الكاتيوشا" أيضاً.
وفي تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقعي "رويسات العلم"، بالأسلحة الرشاشة، وموقع "السماقة" بالأسلحة الصاروخية، وأصابهما إصابةً مباشرةً.
كما استهدفوا، في عمليةٍ منفصلة، انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "متات" بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابةً مباشرة.
وزفّت المقاومة المجاهد محمد إبراهيم ياسين، "مجاهد"، من بلدة حولا في جنوبي لبنان، شهيداً "على طريق القدس".
انتهى ** 2342
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