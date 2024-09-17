١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85598820
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24 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٤:٢١ ص
رمز الخبر: 85598820
24 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

طهران / 17 ايلول/سبتمبر/ارنا- شهدت الضفة الغربية العشرات من عمليات المقاومة بمختلف أشكالها ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى)، في تقريره اليومي مساء الاثنين، 24 عملا مقاوما في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وتضمنت عمليات المقاومة التي رصدها مركز “مُعطى”، عملية طعن، واشتباك مسلح وإطلاق نار، وتفجير عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين في 3 مواقع، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 16 موقعا، وخروج مظاهرتين، وأسفرت هذه العمليات عن إصابتين في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

وفي التفاصيل، شهد باب العامود في مدينة القدس المحتلة عملية طعن أفرت عن إصابة جندي، فيما اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في بلدتي العيسوية وحزما.

واندلعت مواجهات في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ألقيت خلالها عبوة ناسفة باتجاه قوات الاحتلال، فيما جرت مظاهرات في مدينتي جنين وطوباس.

واندلعت مواجهات عند الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية ألقيت خلالها الحجارة.

كما اندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في كل من مخيم العين، وبلدات تل، وصرة، وقريوت، وأوصرين.

وفي منطقة المعرجات شمال أريحا، تصدى المواطنون للمستوطنين واندلعت مواجهات أصيب خلالها مستوطن.

ودارت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة الخضر ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وفي مخيم العروب شمال الخليل.

انتهى ** 2342

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