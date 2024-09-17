قيادي في حماس: الكيان الهش يتعرض للضرب بعد أن كان بالونا منتفخا يخشاه الجميع

وأكد النونو في تصريحات لقناة الأقصى، الإثنين، أن “الكيان يتعرض للضرب من غزة ولبنان واليمن والعراق، بعد أن كان بالونًا منتفخًا يخشاه الجميع”.

وتابع أن “الاحتلال يفشل في تحقيق أي أهداف حربه الفاشية التى يشنها على قطاع غزة”.

وقال “مقاومو القسام حطموا خطوط الدفاع الصهيونية على الأرض خلال سويعات ضمن خطة محكمة”.

وشدد النونو على أن “جميع الفصائل الفلسطينية منخرطة بالمقاومة تحت لواء البندقية، وأن العلاقة بينها متينة ومبنية على عامل المقاومة ومواجهة الاحتلال”.

وعبر عن فخر حركته “بوحدة الساحات المتمسكة بخيار مقاومة المحتل وزواله عن أرض فلسطين”.

ولفت إلى أن المقاومة بالضفة تشهد تطورا متصاعدًا وسريعًا وقويًّا في مواجهة المحتل.

وأكد أن “حماس حركة مقاومة فلسطينية تدافع عن كل شبر في فلسطين دون تفريق أو تمييز”.

وحث النونو كل القيادات الحرة في العالم العربي، بالدفع لوقف الحرب النازية عن شعبنا في غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و226 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و413 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقاً لبيان وزارة الصحة الصادر يوم الإثنين.

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