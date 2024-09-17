رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية سيتوجه الى نيويورك الاسبوع القادم

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. سيلقي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية كلمة تعبر عن آراء الشعب الايراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الواقع في 24 ايلول/سبتمبر.

تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعها السنوي في اواخر شهر ايلول/سبتمبر من كل عام، ويشارك بها رؤوساء البلدان الى نيويورك للقاء خطاباتهم المعبرة عن آرائهم واراء شعبوهم وقضاياهم في بداية الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا وتبدأ فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ايلول/ سبتمبر، وتستمر لمدة 6 أيام.كما ان موضوع هذا العام هو "عدم ترك أي أحد خلف الركب: العمل معاً من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية".

ومن المقرر ايضا ان يتناول برنامج زيارة بزشكيان نيويورك عدة فعاليات منها القاء كلمة في الجلسة الجانبية للجمعية العامة المسماة "قادة من اجل المستقبل"،لقاءات ثنائية مع بعض رؤساء دول العالم الأوروبي والآسيوي والإسلامي،لقاء الجالية الايرانية المقيمة في امريكا،محادثات مع زعماء الاديان السموية ولقاء مع مديري وسائل الإعلام ومراكز الفكر.

انتهى**ر.م