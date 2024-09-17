البعثة الرياضية الاولمبية والبارالمبية الايرانية تلتقي قائد الثورة الاسلامية

وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 24 تموز/يوليو الى 10 آب/أغسطس 2024 في فرنسا، واحتلت البعثة الرياضية الاولمبية الايرانية المركز الـ21 بحصدها 12 ميدالية،3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات في هذه البطولة.

بينما احتلت البعثة الرياضية البارالمبية الايرانية المركز الـ14 في الالعاب البارالمبية بحصولها على 8 ميداليات ذهبية و10 فضيات و7 برونزيات، وقد اقيمت هذه المنافسات في الفترة من 28 آب/أغسطس الى 8 ايلول/ سبتمبر 2024 بباريس.

هذا وقد اشاد قائد الثورة الاسلامية في رسالة سابقة له، باداء الرياضيين ورؤساء الاتحادات والمدربين المشارکین في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وفي رسالته، توجه سماحته بخالص الشكر الى الرياضيين الأعزاء ذوي الأرواح الطيبة والإرادة القوية، وإلى رؤساء الاتحادات والمدربين، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، الذين ادخلوا البهجة والفخر الى قلب الشعب الايراني على الساحة الرياضية في المنافسات الأخيرة.سائلا المولى عز وجل لهم النجاح ودوام التوفيق.

يتبع**