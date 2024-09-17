قائد الثورة الاسلامية: ازدواجية المعايير الغربية كانت ملحوظة في المنافسات الرياضية الدولية الاخيرة

واثناء لقائه اعضاء البعثة الرياضية الايرانية التي شاركت بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس، اشاد قائد الثورة الاسلامية بأداء البعثة الرياضية الايرانية مثمنا جهود اعضاء هذه البعثة من مشاركين وفائزين واداريين ومدربين .

واعرب سماحته عن سروره وسعادته لان الفرصة أتيحت له مرة أخرى للقاء مجموعة من ابناء ايران الاعزاء وخاصة أن رياضيي ايران الشباب الأعزاء يعتبرون مصدر مجد وعز لبلدهم.

واضاف قائد الثورة الاسلامية انه كان يتابع الاخبارالرياضية قدر المستطاع ولاحظ ان هناك تألق مميز وخاص هذا العام في الالعاب الاولمبية والبارالمبية ، مبينا ان الرياضيين الايرانيين قد اخذوا الرياضة على محمل الجد واثمرت جهودهم فرحا وافتخارا في قلوب ابناء شعبهم .

وتابع سماحته بان من الأمور الأخرى التي لفتت الانتباه هذا العام في الألعاب الأولمبية والبارالمبية هي ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية تجاه القضايا الرياضية الدولية مؤكدا على ان هذه الدول قد اثبتت بالفعل بأن السياسات المزدوجة والمتحيزة تحكم سلوكهم فمن جهة يحرمون دولة معينة لأنها في مكان معين بدأت حربا من المشاركة في الالعاب الاولمبية ومن جهة اخرى لا يمنعون الكيان الصهيوني الذي قتل آلاف الأطفال و أكثر من 41 ألف شخص خلال عام تقريبا من هذه الألعاب نفسها.

ورأى قائد الثورة الاسلامية بأن الكثيرين يتهمون ايران بالمبالغة عند الحديث عن ازدواجية المعايير الغربية وتسييس القطاعات الاخرى، موضحا بان الدول الغربية تدعي بأن الرياضة ليست مسيّسة، في حين أنهم يعتمدون أكثر الإجراءات السياسية في الفعاليات الرياضية.

وأقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من 24 تموز/يوليو الى 10 آب/أغسطس 2024 في فرنسا، واحتلت البعثة الرياضية الاولمبية الايرانية المركز الـ21 بحصدها 12 ميدالية،3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات في هذه البطولة.

بينما احتلت البعثة الرياضية البارالمبية الايرانية المركز الـ14 في الالعاب البارالمبية بحصولها على 8 ميداليات ذهبية و10 فضيات و7 برونزيات، وقد اقيمت هذه المنافسات في الفترة من 28 آب/أغسطس الى 8 ايلول/ سبتمبر 2024 بباريس.

هذا وقد اشاد قائد الثورة الاسلامية في رسالة سابقة له، باداء الرياضيين ورؤساء الاتحادات والمدربين المشارکین في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وفي رسالته، توجه سماحته بخالص الشكر الى الرياضيين الأعزاء ذوي الأرواح الطيبة والإرادة القوية، وإلى رؤساء الاتحادات والمدربين، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، الذين ادخلوا البهجة والفخر الى قلب الشعب الايراني على الساحة الرياضية في المنافسات الأخيرة.سائلا المولى عز وجل لهم النجاح ودوام التوفيق.

يتبع**