صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و252 منذ 7 أكتوبر

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم الـ347 من الحرب: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41252 شهيدا و95497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و84 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويشن الكيان الصهيوني بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للشهداء والمصابين ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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