مسؤول ثقافي: نشر رواية مظلومیة الشعب الفلسطيني يوجه ضربة قاتلة للكيان الصهيوني

وقال "میثم نیلي" علي هامش حضوره، معرض بغداد الدولي للكتاب، بدورته الخامسة والعشرين: إن القواسم المشتركة الثقافية بين إيران والعراق كثيرة ومتنوعة وإذا أردنا أن نستخدم هذه القواسم في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والفنية بين البلدين، فعلينا أن نأخذ هذا النوع من المعارض على محمل الجد.

والتقى "میثم نیلي"، رئيس اتحاد الناشرين العراقيين "عبد الوهاب الراضي" على هامش تفقده معرض بغداد الدولي للكتاب وتحدث عن سبل تعزیز التعاون بين الناشرين في البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بجائزة فلسطين العالمية الثانية التي ستقام في العراق.

وشدد "میثم نیلي" في هذا اللقاء على أهمية سرد مظلومیة واقتدار أهل غزة، ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد عدوان الکیان الصهيوني.

یذکر أنه يقام حالیا معرض بغداد الدولي للكتاب ، بدورته الخامسة والعشرين بمشارکة مختلف الكتاب والمفكرين و600 ناشر من 21 دولة بينها العراق والدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية،

وشارك في هذا المعرض 75 ناشرًا من الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بـ 1500 عنوان كتاب.

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