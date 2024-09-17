حركة المجاهدين الفلسطينية: الصمت الدولي والخذلان العربي يشجعان العدو على مواصلة جرائمه البشعة

وقالت الحركة في بيان صحافي، "هذه المجازر الجديدة هي جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها الكيان على شعبنا، ويسعى من خلالها إلى كسر إرادته وتمسكه بأرضه والمضي في مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت أن "الصمت الدولي والخذلان العربي يشجعان العدو على مواصلة جرائمه البشعة ضد شعبنا الفلسطيني، ويفتحان شهيته لمزيد من القتل والإرهاب بحق العزل والأبرياء".

وأشارت إلى أن "الإدارة الأمريكية شريكة للعدو في كل جرائمه الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني".

ولفتت إلى أن هذه الإدارة تواصل بكل وقاحة دعم حكومة نتنياهو المجرمة وتوفير الغطاء الدولي والدعم العسكري والمالي.

ودعت حركة المجاهدين، "أحرار الشعب الفلسطيني لتصعيد المواجهة مع الاحتلال الجبان. وطالبت أحرار العالم بمزيد من الفعاليات الضاغطة على مصالح الكيان والأمريكان حتى وقف الإبادة الجماعية في غزة".

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