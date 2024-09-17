مسؤول قضائي : تفكيك خلية تابعة لفرقة الوهابیة الضالة في خوزستان جنوب غربي البلاد

وفي تصريح له، اليوم الثلاثاء، اوضح علي فروزانفر : ان القوات الامنية، وبعد عملية رصد استخباراتية، تمكّنت من القبض على اعضاء خلية كانت ترّوج لافكار فرقة الوهابية الضالة داخل البلاد.

واوضح هذا المسؤول في السلطة القضائية، ان هذه الخلية تضم 7 عناصر بصفتهم اعضاء، و3 اخرين كمتزعمين فيها؛ حيث كانوا يقومون بنشاطات اعلامية مناوئة لمذهب اهل البيت (عليهم السلام) والترويج لافكار فرقة الوهابية والسلفية التكفيرية المضلّلة.

وتابع : وفقا للتحقيق الجاري، تبين بان احد عناصر الخلية متورط في ارتكاب جرائم على حساب الامن القومي.

واكمل فروزانفر : لقد تم فتح ملف قضائي بهذا الشأن، والتحقيق حول تحديد سائر العناصر المرتبطين بهذه الخلية والقبض عليهم، لا يزال قائما.

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الامن الايرانية عبر بيان لها، القبض على 14 عنصرا من اعضاء تنظيم داعش الارهابي في العاصمة طهران، ومحافظات البرز (شمال غرب العاصمة)، وفارس (جنوبي البلاد) وخوزستان.

انتهى ** ح ع