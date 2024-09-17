السوداني : سنعلن موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق قريباً

وقال السوداني، في مقابلة صحفية مع قناة بلومبيرغ الأمريكية : سنعلن موعد مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المشاركة بالمؤتمر الدولي ضد "داعش"؛ مبينا ان "انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق جزء من البرنامج الحكومي".

واوضح، ان "مبررات وجود التحالف الدولي انتهت وليس هناك حاجة لوجود 86 دولة"؛ منوها بأنه "وفق الرؤية والتقييم بدأنا حواراً صريحاً مع التحالف الدولي تخللته مناقشات كثيرة".

وتابع، ان "العراق يحترم خيارات الشعب الامريكي ويتعامل مع اي ادارة تحظى بالثقة من هذا الشعب، والمهم بالنسبة للعراق هو تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية الثنائية وبناء علاقة مبنية على المبادئ المكتوبة في تلك الاتفاقية".

وأضاف رئيس الحكومة العراقية : لقد ناقشت مع الرئيس الاميركي في واشنطن، ملف التحالف الدولي وشكلنا لجنة ثنائية في شهر آب من العام الماضي بين القادة العسكريين للبدء بالحوار؛ لافتا، بان "اللجنة وصلت الى تفاهمات حول ترتيب انسحاب التحالف الدولي، وكان من المؤمل ان تعرض النتائج والاعلان عنها، الا ان مسألة الحرص على عدم خلط الاوراق واحداث سوء فهم تقرر تأجيل الاعلان من خلال المشاركة بمؤتمر دولي للتحالف ضد داعش".

‏واشار السوداني الى، ان "فهم العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وايران كانت داعمة للعملية السياسية وداعمة في هزيمة داعش".

وصرح، ان "‏العراق الدولة الوحيدة التي لديها ‏علاقات ثنائية متميزة مع إيران والولايات المتحدة، ومن خلال تلك العلاقة نريد ونسعى إلى تقريب وجهات النظر بين البلدين".

واسدرف : ‏لا نريد تصرفات الدول الأخرى أن تربك الوضع الأمني في العراق والمنطقة، هذه استراتيجيتنا في التعامل.

واكمل، ان "العراق اليوم ليس كما كان في العام 2014، حيث انتصرنا على داعش بفعل التضحيات ووقفة الشعب العراقي، فضلا عن الدعم من المجتمع الدولي والاصدقاء، وداعش لا تمثل تهديداً للدولة، وتحول العراق من مرحلة الحروب الى الاستقرار، اذ ان وجود داعش كأفراد يختبؤون في الكهوف والصحارى لا يرتقي لمستوى تهديد الاستقرار والأمن".

انتهی**2054

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المصدر / وكالة الأنباء العراقية (واع)