مدينة لاهور الباكستانية تستضيف المؤتمر العالمي للسيرة النبوية

وأفاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (ارنا) في إسلام آباد، أنه تم في هذا المؤتمر التأكيد على أهمية وحدة المسلمين واستخدام تعاليم النبي (صلى الله عليه واله وسلم) لبناء مجتمع أفضل.

وشارك في هذا المؤتمر الدولي شخصيات علمية ودينية ودبلوماسية بارزة من دول مختلفة، بما فيها إيران والكويت ومصر وتونس، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى بولاية البنجاب الباکستانیة، من بينهم السيدة مريم نواز شريف رئيسة وزراء هذه الولاية.

وبالمناسبة، قال "أصغر مسعودي" الملحق الثقافي الإيراني في مدينة لاهور خلال المؤتمر : ان تعاليم النبي (ص) قادرة على إخراج الأمة الإسلامية من الوضع الحالي والذهاب بها الى بر الامان.

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