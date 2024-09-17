إصابات اثر انفجار أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان

وأكدت المديرية العامة لقوى الامن قوى الأمن الداخلي اللبناني على المواطنين إخلاء الطرقات تسهيلاً لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

بدورها، شدّدت وزارة الصحة اللبنانية على جميع المواطنين، الذين يمتلكون أجهزة اتصال "Pagers"، أن يعمدوا إلى رميها بعيداً عنهم "بصورة فورية".

وطالبت الوزارة المستشفيات بالاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها، وطلبت إلى جميع العاملين الصحيين التوجه بصورة عاجلة إلى أماكن عملهم، ليساهموا في تقديم العلاج الطارئ.

ووجّهت الوزارة نداءً للتنسيق مع الصليب الأحمر للتبرع بالدم تحسباً للحاجة التي يمكن أن تطرأ لوحدات دم الجرحى، داعيةً المواطنين، الذين يتجمعون في الطرقات، إلى إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف للتنقل بسرعة ونقل المصابين.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني تجهيز 50 سيارة إسعاف إضافية و300 من فنيي الطوارئ الطبية للمساعدة على إجلاء المصابين.

وجاءت هذه التحذيرات بعد إصابة عشرات اللبنانيين، في مناطق متعددة، بجروح نتيجة انفجار أجهزة اتصال "بايجر" كانوا يحملونها، اليوم الثلاثاء.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر: المیادین