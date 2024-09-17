١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85599771
T T
٠ Persons

سمات

زوجة السفير الايراني لدى لبنان : السفير اماني بصحة جيدة

١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ م
رمز الخبر: 85599771
زوجة السفير الايراني لدى لبنان : السفير اماني بصحة جيدة

طهران / 17 أیلول / سبتمبر / ارنا – اكدت زوجة السفير الايراني لدى لبنان "مجتبى اماني"، على ان زوجها بصحة جيدة؛ وذلك بعد تعرضه لاصابة طفيفة اثر انفجار جهاز الـ "بيجر".

ووضعت زوجة السفير اماني، منشورا على حساب الاخير في الفضاء الافتراضي، جاء فيه : ان الوضع الصحي لزوجي "الدكتور مجتبى اماني"، والذي تعرض لاصابات طفيفة اثر انفجار جهاز الـ بيجر، جيدة والحمد لله؛ وقد مرّ الحادث على خير.

انتهى ** ح ع  

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .