زوجة السفير الايراني لدى لبنان : السفير اماني بصحة جيدة

ووضعت زوجة السفير اماني، منشورا على حساب الاخير في الفضاء الافتراضي، جاء فيه : ان الوضع الصحي لزوجي "الدكتور مجتبى اماني"، والذي تعرض لاصابات طفيفة اثر انفجار جهاز الـ بيجر، جيدة والحمد لله؛ وقد مرّ الحادث على خير.
انتهى ** ح ع
طهران / 17 أیلول / سبتمبر / ارنا – اكدت زوجة السفير الايراني لدى لبنان "مجتبى اماني"، على ان زوجها بصحة جيدة؛ وذلك بعد تعرضه لاصابة طفيفة اثر انفجار جهاز الـ "بيجر".
ووضعت زوجة السفير اماني، منشورا على حساب الاخير في الفضاء الافتراضي، جاء فيه : ان الوضع الصحي لزوجي "الدكتور مجتبى اماني"، والذي تعرض لاصابات طفيفة اثر انفجار جهاز الـ بيجر، جيدة والحمد لله؛ وقد مرّ الحادث على خير.
انتهى ** ح ع
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