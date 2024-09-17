زوجة السفير الايراني لدى لبنان : السفير اماني بصحة جيدة

ووضعت زوجة السفير اماني، منشورا على حساب الاخير في الفضاء الافتراضي، جاء فيه : ان الوضع الصحي لزوجي "الدكتور مجتبى اماني"، والذي تعرض لاصابات طفيفة اثر انفجار جهاز الـ بيجر، جيدة والحمد لله؛ وقد مرّ الحادث على خير.

انتهى ** ح ع