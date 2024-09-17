حزب الله : نحمّل العدو الإسرائيلي المسؤولية عن العدوان الإجرامي.. وسينال قصاصاً عادلاً

وأوضح الحزب في بيانٍ له مساء الثلاثاء، أنّه يحمّل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة، واصفاً العدوان بـ"الاعتداء الآثم".

واضاف البيان، أنّ "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

وشدّد الحزب عبر بيانه، على موقفه بالنصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية؛ مشيراً إلى، أنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية وإسنادًا ميدانياً متواصلاً".

يُذكر أنّ حزب الله كان قد أكّد، في بيانٍ أولي، أنّ الأجهزة المعنيّة التابعة له تُجري تحقيقاً واسع النطاق، ‏أمنياً وعلمياً، من أجل معرفة الأسباب، ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة.

ودعا حزب الله اللبنانيين إلى الانتباه للشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلِّلة، والتي يقوم بها ‏بعض الجهات، على نحو ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة الاحتلال، و"لا سيما أنّ ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني، وما يُسمّيه تغيير الوضع ‏في الشمال".

وشدّد الحزب، في ختام بيانه الأولي، بأنّ "المقاومة، على كل مستوياتها ووحداتها، في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه، معربةً عن الرحمة للشهداء على طريق القدس، وسائلةً الشفاء العاجل للجرحى".

من جهته، أكد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، ارتقاء 9 شهداء حتى الآن نتيجة انفجار أجهزة "البيجر". وأشار الأبيض، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ الانفجارات أدت إلى وقوع نحو 2750 جريحاً، بينها نحو 200 حالة حرجة، توزعت في 100 مستشفى.

انتهی**2054 / ح ع**

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المصدر / المیادین