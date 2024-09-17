وزير الخارجية يؤكد على دعم ايران الحازم لارساء السلام والامن المستديمين في اليمن

وافادت ارنا، ان تصريحات عراقجي هذه جاءت خلال اللقاء الذي جمعه بطهران اليوم الثلاثاء، مع ممثل الامين العام الخاص بالشأن اليمني "هانس غرونبيرغ".

واستعراضا للتطورات الاقليمية الحرجة والمعقدة، لفت وزير الخارجية الى التاثير المباشر لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني بغزة، على احتدام الازمات والتوترات في انحاء المنطقة.

واضاف عراقجي : ان وقف اطلاق النار وانهاء جرائم الكيان الصهيوني داخل القطاع، سيؤثر على تراجع الفوضى وارساء الهدوء والاستقرار في بقاع متفرقة من المنطقة.

كما اشاد وزير الخارجية الايراني بمواقف الشعب اليمني الداعمة للشعب الفلسطيني المظلوم والاعزل؛ قائلا : ان جمهورية ايران الاسلامية تدعم اي خطوة تؤدي الى وقف النار وتوافق عليها المقاومة الفلسطينية وحماس، وفي الوقت نفسه تصف استمرار الدعم الامريكي وبعض الدول الاوروبية للكيان الصهيوني وعدوان هذه الدول على اليمن، بانه السبب في تشديد الازمة وتعقيد الظروف والحل السياسي داخل اليمن.

كما لفت عراقجي الى ان جهود الامم المتحدة الهادفة لارساء السلام والامن في اليمن، وخاصة الاجراءات الاممية لايصال المساعدات الانسانية الى الشعب اليمني، يجب ان لا تتاثر (سلبا) بالقصايا الاخرى.

من جانبه، قدم المبعوث الاممي الى اليمن، في لقائه عراقجي اليوم، التهاني بمناسبة تسلمه حقيبة الخارجية في الحكومة الايرانية الـ 14؛ متمنيا له بالموفقية ومؤكدا على استعداده لمواصلة التعاون والتشاور مع ايران حيال القضايا المتعلقة بالازمة داخل اليمن والتركيز على الفرص المتاحة عبر اجتماع الجمعية العامة المقبل في نيويورك.

وفي هذا اللقاء، عبّر غرونبيرغ عن تقديره لمواقف ايران الداعمة للاستقرار والامن المستديمين في المنطقة وخاصة اليمن، كما قدم تقريرا حول اجراءات وجهود الامم المتحدة في هذا السياق وتقليص نطاق التوتر على صعيد منطقة البحر الاحمر، مضافا الى ملف تبادل الاسرى في اليمن.

المبعوث الاممي، دعا في لقائه عراقجي ايضا، الى مواصلة المواقف الايرانية الداعمة للاجراءات الاممية في هذا الاطار.

انتهى ** ح ع