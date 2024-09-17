وزير الصحة الايراني يؤكد الاستعداد لتقديم المساعدات لجرحى الحادث الإرهابي في لبنان

وفي اتصال هاتفي مع وزير الصحة اللبناني فراس الابيض، اليوم الثلاثاء، أدان الوزير ظفرقندي الحادث الإرهابي السيبراني الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني المظلوم، وأعرب عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا.

كما أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدات طبية ودعم لجرحى هذا الحادث الإرهابي.

من جانبه شكر وزير الصحة اللبناني، نظيره الايراني على إعرابه عن تعازيه في الساعات الأولى من هذا الحادث، وأكد أن ظروف الإغاثة تحت السيطرة والجرحى يخضعون للعلاج، وسنستعين بالتأكيد بالمساعدات الإنسانية من الدولة الصديقة والشقيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا لزم الأمر.

يتبع