عراقجي يطلع على الحالة الصحية للسفير الإيراني في لبنان

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الثلاثاء، دعا عراقجي، الباري تعالى بالصحة والشفاء العاجل لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني.

كما أعلن وزير الخارجية استعداده لنقل السفير والمصابين الآخرين على الفور الى ايران إذا لزم الأمر.

وشكرت نرجس قديريان، قرينة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، وزير الخارجية على هذا الاتصال الهاتفي، وقالت أن الحالة الصحية العامة للسيد أماني جيدة ومناسبة.

وقد حمّل حزب الله، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي، الذي ‏طال مدنيين، عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية، "بايجر"، في عددٍ من المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب، في بيانٍ، إنّه يحمّل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة"، واصفاً ما جرى بـ"العدوان الآثم".

وأعلن حزب الله أنّ "العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد القصاص العادل على هذا العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب".

وشدّد الحزب على موقفه بشأن النصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وإسناداً ميدانياً متواصلاً" لهم.

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