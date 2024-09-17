كنعاني: العمل الإرهابي الصهيوني في لبنان ابادة جماعية تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية

وقال كنعاني، في تصريح له مساء الثلاثاء: إن العملية الإرهابية التي جرت اليوم في لبنان تم تنفيذها كاستمرار للعمليات المركبة للكيان الصهيوني وعملائه المرتزقة، وهي تتعارض مع كافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هذا العمل الإرهابي المركب، الذي هو في الواقع نوع من الابادة الجماعية، يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يعرّض السلم والأمن الاقليميين والدوليين لتهديد خطير.

وقال: لذلك فإن مواجهة الأعمال الإرهابية ضد الكيان والتهديدات الناجمة عنها ضرورة واضحة ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات المسؤولين الصهاينة المجرمين من العقاب.

واعرب كنعاني عن تعاطفه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومة ومع أسر الشهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية، متمنيا لجميع المصابين في هذا الحادث ومن بينهم السفير الايراني في لبنان، الشفاء العاجل وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة اللازمة للحكومة والشعب اللبناني.

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